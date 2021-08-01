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На пожаре в Гомеле сотрудники МЧС спасли 44-летнего мужчину

01.08.2021 11:33 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в Гомеле сотрудники МЧС спасли 44-летнего мужчину, сообщили БЕЛТА в МЧС.

31 июля в 14.00 в центр оперативного управления Гомельского городского отдела по ЧС от дежурного УВД по прямой линии связи поступило сообщение о горении квартиры по улице Междугородней в Гомеле. По прибытию на место вызова спасатели установили, что из окна однокомнатной квартиры на шестом этаже девятиэтажного многоквартирного дома идет дым. Хозяином оказался пенсионер 1946 года рождения.

"Старший пожарный пожарной аварийно-спасательной части №7 Гомельского районного отдела по ЧС Игорь Молчанович и пожарный Николай Сорока при помощи лома и кувалды вскрыли входную дверь. При проведении разведки начальник караула Артур Карпинас возле двери обнаружил в коридоре мужчину 1977 года рождения, который оказался знакомым хозяина квартиры, и вывел его на чистый воздух. После осмотра работниками скорой медицинской помощи было установлено, что в госпитализации он не нуждается. На момент возникновения пожара хозяин квартиры отсутствовал", - рассказали в МЧС.

Пожар ликвидирован спасателями. Эвакуация жильцов жилого дома не проводилась по причине отсутствия задымления в подъезде и соседних квартирах. В результате пожара в комнате повреждены постельные принадлежности. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.-0-

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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31 июля в 14.00 в центр оперативного управления Гомельского городского отдела по ЧС от дежурного УВД по прямой линии связи поступило сообщение о горении квартиры по...
 
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