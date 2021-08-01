Польские и латвийские пограничники начали патрулирование границы Литвы с Беларусью. Поляков сменят немцы





Latvijos pasieniečių nuotrauka





По словам представителя СОГГ Гедрюса Мишутиса, на этой неделе в Литву прибыли вертолеты пограничников соседних стран: Agusta 109E Power прилетел из Латвии, а SN-25XG Kania - из Польши. Они были отправлены Frontex, Европейским агентством пограничной и береговой охраной. Коллеги помогут нашим пограничникам ловить нелегалов из Беларуси.

Оба вертолета базируются в Вильнюсском аэропорту. Ознакомительно-патрульные полеты на границе начались в субботу, 31 июля: польские и латвийские должностные лица знакомятся с территорией, на которой им предстоит работать. Один из наших пограничников летает с польскими и латвийскими экипажами. Планируется, что латвийские пограничники будут работать с вертолетом в Литве в течение двух месяцев. 20 августа поляков сменят немцы.



