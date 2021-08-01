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В Москве скончался президент журфака МГУ Ясен Засурский

01.08.2021 11:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На 91-м году жизни скончался президент факультета журналистики Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова Ясен Засурский.

 Об этом в воскресенье, 1 августа, сообщил на своей странице в Facebook журналист Роман Супер, пишет Лента.ру

«Последний раз я виделся с Ясеном Николаевичем лет пять-шесть назад на журфке. Он не ходил сам, но был в прекрасном настроении и много шутил», — написал журналист в своей публикации.
 
Засурский родился 29 октября 1929 года в Москве. В возрасте 14 лет он поступил факультет английского в Московский государственный педагогический институт иностранных языков (сейчас — Московский государственный лингвистический университет). С 1965 по 2007 год Засурский работал деканом журфака МГУ, после чего занимал должность президента факультета журналистики до настоящего времени.
 
 
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На 91-м году жизни скончался президент факультета журналистики Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова Ясен Засурский.
 
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