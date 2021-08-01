Пенсии и пособия в Беларуси выросли с увеличением прожиточного минимума

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси с 1 августа размер прожиточного минимума увеличился почти на 4%. Благодаря этому скорректировали многие доплаты и надбавки, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.

Величину прожиточного минимума в Беларуси повысили. Это своеобразная точка отсчета для всех соцвыплат и зарплаты. В среднем на человека теперь приходится 113 долларов.

В большую сторону скорректировали и другие надбавки. Например, размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей, и финансовая помощь по уходу за инвалидом 1 группы. В список попали и социальные пенсии, доплаты и надбавки людям старше 75 лет.

«Размеры государственных пособий по уходу за ребенком в возрасте до трех лет с начала года увеличились почти на 16%. Что касается остальных размеров пособий, то их рост составил 10%», – пояснила консультант управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь Светлана Коваль.

С ростом прожиточного минимума увеличились и выплаты, которые мамы и папы получают после рождения детей. Теперь денежная помощь за первенца равна 1130 долларам, а за второго и последующего – 1580 долларам.