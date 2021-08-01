|
Пенсии и пособия в Беларуси выросли с увеличением прожиточного минимума
01.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси с 1 августа размер прожиточного минимума увеличился почти на 4%. Благодаря этому скорректировали многие доплаты и надбавки, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.
Величину прожиточного минимума в Беларуси повысили. Это своеобразная точка отсчета для всех соцвыплат и зарплаты. В среднем на человека теперь приходится 113 долларов.
В большую сторону скорректировали и другие надбавки. Например, размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей, и финансовая помощь по уходу за инвалидом 1 группы. В список попали и социальные пенсии, доплаты и надбавки людям старше 75 лет.
С ростом прожиточного минимума увеличились и выплаты, которые мамы и папы получают после рождения детей. Теперь денежная помощь за первенца равна 1130 долларам, а за второго и последующего – 1580 долларам.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 1 августа размер прожиточного минимума в стране увеличился почти на 4%.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)