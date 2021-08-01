В Жлобине ночью был пожар на БМЗ

Сегодня ночью на Белорусском металлургическом заводе произошел пожар.





Как отметили в МЧС, нештатная ситуация случилась в здании сталепроволочного цеха. Сообщение на пульт дежурного поступило в 04:55 — загорелась кумароновая смола в металлической ванне (1,5х2,5м) агрегата №1 термотравильно-гальванического участка (15х150 м).

В результате загорания повреждена ванна, технологический процесс предприятия не нарушен. Пострадавших нет.