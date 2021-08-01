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Михаил Ефремов. Фото: РИА Новости

«Супруга сказала фразу, которая врезалась мне в память: «Мы легли спать вместе, а проснулась я одна». Это страшная трагедия, и мне не хватает слов, чтобы выразить всю свою скорбь. Вадим Никулин был прекрасным семьянином и адвокатом, безумно любящим свое дело, очень порядочным. Выражаю глубочайшие соболезнования его жене, которая сейчас безумно подавлена», — сообщил Алешкин.

«Невольно приходит мысль, что дело Ефремова оказалась зловещим для всех участвующих в процессе адвокатов. Очень соболезную Ирине Стерховой. Вадим Никулин был для нее колоссальной поддержкой и опорой в этом судебном процессе», — подчеркнул Алешкин.





Адвокат пытался добиться справедливости для Ирины

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Адвокат, работавший над делом Михаила Ефремова, внезапно скончался Печальную новость сообщил юрист Андрей Алешкин.