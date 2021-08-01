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Адвокат, работавший над делом Михаила Ефремова, внезапно скончался

01.08.2021 11:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Адвокат, работавший над делом Михаила Ефремова, внезапно скончался
Михаил Ефремов. Фото: РИА Новости
Вадим Никулин, сотрудничавший с пострадавшей стороной, неожиданно умер. Адвокат скончался во сне, его тело обнаружила супруга.

Печальную новость сообщил юрист Андрей Алешкин, который тоже работает над делом Михаила Ефремова. Юрист пытался связаться с Вадимом Никулиным по телефону, но трубку взяла супруга адвоката, которая и сообщила о трагедии.

«Супруга сказала фразу, которая врезалась мне в память: «Мы легли спать вместе, а проснулась я одна». Это страшная трагедия, и мне не хватает слов, чтобы выразить всю свою скорбь. Вадим Никулин был прекрасным семьянином и адвокатом, безумно любящим свое дело, очень порядочным. Выражаю глубочайшие соболезнования его жене, которая сейчас безумно подавлена», — сообщил Алешкин.


В ближайшее время дело Михаила Ефремова будут рассматривать в кассационном суде. Однако теперь участие гражданской супруги погибшего в аварии курьера Сергея Захарова под вопросом, ведь женщина осталась без адвоката.

«Невольно приходит мысль, что дело Ефремова оказалась зловещим для всех участвующих в процессе адвокатов. Очень соболезную Ирине Стерховой. Вадим Никулин был для нее колоссальной поддержкой и опорой в этом судебном процессе», — подчеркнул Алешкин.


Адвокат, работавший над делом Михаила Ефремова, внезапно скончался

Адвокат пытался добиться справедливости для Ирины

Напомним, что Стерхова много лет жила с погибшим Сергеем Захаровым, но не состояла с ним в браке. В результате, когда начались судебные разбирательства, ее просто отстранили от участия в процессе. Вадим Никулин пытался помочь женщине, но суд первой инстанции им отказал. Апелляция тоже не принесла позитивных результатов.
 
Теги: Новости
 
 
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Печальную новость сообщил юрист Андрей Алешкин.
 
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