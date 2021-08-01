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«Удивительное» совпадение: во всех компаниях, которые атаковал Лукашенко, поддерживали протесты

01.08.2021 11:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Удивительное» совпадение: во всех компаниях, которые атаковал Лукашенко, поддерживали протесты
Павел Матусевич. Кадр из видео
На встрече с активом местной вертикали 30 июля Александр Лукашенко недвусмысленно сказал: силовики выявили целую сеть крупных и мелких фирм, «выступивших за перемены за счет государства» (цитата из сообщения его пресс-службы).

Потом прозвучали обвинения в экономических преступлениях (неуплате налогов) в отношении нескольких компаний. Если обстоятельства ситуации с TUT.BY довольно ясны, то с другими предприятиями не совсем.

Накануне UDF рассказал о вероятных причинах интереса силовиков к компании «Юркас»: владельцы (супруги) были членами инициативной группы Бабарико и поддерживали протесты.

По «удивительному совпадению» в подобном замечены и другие владельцы, компаний, которых словесно атаковал Лукашенко.


«Белтяжмаш»: сдавали помещения под офисы Бабарико и Координационного совета



Александр Лукашенко заявил, что ЗАО «Белтяжмаш» нанесло государству ущерб на Br6,5 млн, тогда как в депозитарии директора компании Онищенко хранилось 23 кг золота, 15 кг серебра и $1,5 млн.
В отличие от других примеров эта история почти годичной давности.

Летом прошлого года ЗАО «Белтяжмаш» сдавало в аренду офисы штабу претендента на пост президента Виктора Бабарико и Координационному совету по урегулированию политического кризиса, созданному по инициативе Светланы Тихановской.

А уже в сентябре ДФР обвинил «Белтяжмаш» в занижении выручки от сдачи недвижимости. Игорь Онищенко и другие должностные лица компании были заключены под стражу.

Вскоре по государственному телевидению показали заявление директора из тюрьмы:

«Вину признаю. Готов возместить ущерб в полном объеме».


«Удивительное» совпадение: во всех компаниях, которые атаковал Лукашенко, поддерживали протесты

Игоря Онищено отпустили на свободу последним – в ноябре. Как раз тогда «Белтяжмаш» начал сдавать упомянутый офис по улице В.Хоружей, 25/1 структуре Юрия Воскресенского – «Круглому столу демократических сил».

С того времени об уголовном деле в отношении компании ничего неизвестно. Лукашенко всего лишь пересказал информацию, опубликованную ДФР почти год назад.

«Модум»: протестная символика у руководителей


Из заявления Лукашенко: компания «Модум» нанесла государству ущерб на Br650 тыс., а в квартире руководства компании Петренко, Лабковича, Скуратовича при обыске одномоментно было обнаружено более $115 тыс., 7 тыс. евро, Br25 тыс…

С обыском в косметическую компанию «Модум» пришли в июне этого года. Силовики задержали 6 человек: совладельцев бизнеса (Виктора Лобковича, Ирину Скуратович и Александра Петренко), юриста, финансиста и бухгалтера.

В тот момент один из сотрудником фирмы при общении со СМИ недоумевал:

«Возможно, мы засветились с линейкой Asoba? Все каналы ее активно постили. Но линейке уже больше пяти лет».


«Удивительное» совпадение: во всех компаниях, которые атаковал Лукашенко, поддерживали протесты

Но дело было не в этом. Провластный телеграм-канал опубликовал фотографии из квартиры бухгалтера и головного офиса фирмы.

«Удивительное» совпадение: во всех компаниях, которые атаковал Лукашенко, поддерживали протесты

«Удивительное» совпадение: во всех компаниях, которые атаковал Лукашенко, поддерживали протесты

Вскоре по госТВ заявили, что владельцы «Модума» замешаны в налоговых махинациях, а владельцы парфюмерной фабрики якобы «получали на руки». Сообщалось, что все фигуранты признали вину и готовы возместить нанесенный государству ущерб.

«Удивительное» совпадение: во всех компаниях, которые атаковал Лукашенко, поддерживали протесты

«21 век»: владелец поддерживал Бабарико


Из заявления Лукашенко: компания, владеющая торговой маркой «Онлайн-гипермаркет 21-й век», недоплатила государству за 5 лет Br850 тыс. и только за один год почти $3 млн дивидендов перечислила своим хозяевам на Кипр.

«Надо эту лазейку закрывать», – потребовал руководитель страны…


С обыском в «21 век», как и в Модум, пришли в июне. Владельцев компании Павла Матусевича и Сергея Вайниловича задержали. Вскоре по госТВ вышел сюжет, который был смонтирован так, что бизнесмены подтверждают свою вину.

Между тем Матусевич два года назад заявлял:

«Степень прозрачности компании, ее функционирования, объем таможенных, налоговых и иных отчислений, наверное, позволяет государству видеть в нашей компании добросовестного участника рынка».


Об истинных причинах интереса силовиков к компании можно догадаться, изучив страницу Матусевича в соцсетях.

В мае прошлого года бизнесмен перепостил обращение Виктора Бабарико по созданию инициативной группы по его выдвижению в президенты.

«Удивительное» совпадение: во всех компаниях, которые атаковал Лукашенко, поддерживали протесты

12 ноября, в день смерти Романа Бондаренко (виновных власти не назвали до сих пор), Матусевич изменил фото обложки на черную заставку.
 
 
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