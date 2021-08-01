Источник материала: UDF



Павел Матусевич. Кадр из видео

«Белтяжмаш»: сдавали помещения под офисы Бабарико и Координационного совета

«Вину признаю. Готов возместить ущерб в полном объеме».

«Модум»: протестная символика у руководителей

«Возможно, мы засветились с линейкой Asoba? Все каналы ее активно постили. Но линейке уже больше пяти лет».





«21 век»: владелец поддерживал Бабарико

«Надо эту лазейку закрывать», – потребовал руководитель страны…

«Степень прозрачности компании, ее функционирования, объем таможенных, налоговых и иных отчислений, наверное, позволяет государству видеть в нашей компании добросовестного участника рынка».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Удивительное» совпадение: во всех компаниях, которые атаковал Лукашенко, поддерживали протесты «21 век», «Модум», «Белтяжмаш»… Что объединет эти компании?

Потом прозвучали обвинения в экономических преступлениях (неуплате налогов) в отношении нескольких компаний. Если обстоятельства ситуации с TUT.BY довольно ясны, то с другими предприятиями не совсем.Наканунерассказал о вероятных причинах: владельцы (супруги) были членами инициативной группы Бабарико и поддерживали протесты.По «удивительному совпадению» в подобном замечены и другие владельцы, компаний, которых словесно атаковал Лукашенко.заявил, что ЗАО «Белтяжмаш» нанесло государству ущерб на Br6,5 млн, тогда как в депозитарии директора компании Онищенко хранилось 23 кг золота, 15 кг серебра и $1,5 млн.В отличие от других примеров эта история почти годичной давности.Летом прошлого года ЗАО «Белтяжмаш» сдавало в аренду офисы штабу претендента на пост президентаи Координационному совету по урегулированию политического кризиса, созданному по инициативеА уже в сентябре ДФР обвинил «Белтяжмаш» в занижении выручки от сдачи недвижимости.и другие должностные лица компании были заключены под стражу.Вскоре по государственному телевидению показали заявление директора из тюрьмы:Игоря Онищено отпустили на свободу последним – в ноябре. Как раз тогда «Белтяжмаш» начал сдавать упомянутый офис по улице В.Хоружей, 25/1 структуре– «Круглому столу демократических сил».С того времени об уголовном деле в отношении компании ничего неизвестно. Лукашенко всего лишь пересказал информацию, опубликованную ДФР почти год назад.Из заявления Лукашенко: компания «Модум» нанесла государству ущерб на Br650 тыс., а в квартире руководства компании Петренко, Лабковича, Скуратовича при обыске одномоментно было обнаружено более $115 тыс., 7 тыс. евро, Br25 тыс…С обыском в косметическую компанию «Модум» пришли в июне этого года. Силовики задержали 6 человек: совладельцев бизнеса (), юриста, финансиста и бухгалтера.В тот момент один из сотрудником фирмы при общении со СМИ недоумевал:Но дело было не в этом. Провластный телеграм-канал опубликовал фотографии из квартиры бухгалтера и головного офиса фирмы.Вскоре по госТВ заявили, что владельцы «Модума» замешаны в налоговых махинациях, а владельцы парфюмерной фабрики якобы «получали на руки». Сообщалось, что все фигуранты признали вину и готовы возместить нанесенный государству ущерб.Из заявления Лукашенко: компания, владеющая торговой маркой «Онлайн-гипермаркет 21-й век», недоплатила государству за 5 лет Br850 тыс. и только за один год почти $3 млн дивидендов перечислила своим хозяевам на Кипр.С обыском в «21 век», как и в Модум, пришли в июне. Владельцев компаниизадержали. Вскоре по госТВ вышел сюжет, который был смонтирован так, что бизнесмены подтверждают свою вину.Между тем Матусевич два года назад заявлял:Об истинных причинах интереса силовиков к компании можно догадаться, изучив страницу Матусевича в соцсетях.В мае прошлого года бизнесмен перепостил обращение Виктора Бабарико по созданию инициативной группы по его выдвижению в президенты.12 ноября, в день смерти(виновных власти не назвали до сих пор), Матусевич изменил фото обложки на черную заставку.