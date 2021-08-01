Выше его вновь только Danone Group и PepsiCo, но разница сокращается.





В 2020 году выручка крупнейшего беларуского переработчика молока «Савушкин продукт» (без учета отдельного юрлица «Савушкин-Орша») составила свыше 1,8 млрд рублей или в пересчете - 53,6 млрд российских рублей. Она выросла по сравнению с предыдущим годом на более чем 25%. На положительную динамику повлияла, в том числе, завершившаяся в прошлом году интеграция в состав холдинга нового актива – Барановичского молочного комбината.





С этим финансовым показателем «Савушкин продукт» вошел в тройку крупнейших молокоперерабатывающих компаний на рынке России и Беларуси. Впереди него оказались только две транснациональные компании, лидирующие в российской молочной отрасли, - Danone и PepsiCo.





Danone Group в прошлом году произвела и продала молочных продуктов на 122,6 млрд российских рублей, а принадлежащая PepsiCo молочная группа «Вимм-Билль-Данн» - на 99 млрд российских рублей. При этом прирост продаж к предыдущему году у Danone составил всего 1,7%, а у «Вимм-Билль-Данн» и вовсе упал - на 1,3%.





В топ-10 крупнейших производителей молочных продуктов на территории России и Беларуси по итогам прошлого года вошло еще одно беларуское предприятие – Слуцкий сыродельный комбинат. Его выручка в российских рублях составила 22,7 млрд. Случанам, благодаря этому показателю, удалось обойти еще одну французскую компанию, перерабатывающую российское молоко, Lactalis Groupe.





И Danone Group, и Lactalis Groupe, кстати, имеют заводы и в Беларуси.





Первой принадлежат предприятия в Пружанах и Шклове, второй – в Ляховичах. Danone Belarus является одним из лидеров беларуской молокоперерабатывающей отрасли и наряду с «Савушкин продукт», Слуцким сыродельным комбинатом, «Бабушкиной крынкой» и «Молочным миром» составляет первую пятерку крупнейших переработчиков местного молока.







