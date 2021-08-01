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«Савушкин продукт» вошел в тройку крупнейших молокоперерабатывающих компаний на рынке России и Беларуси

01.08.2021 12:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По итогам прошлого года «Савушкин продукт» вошел в тройку крупнейших молокоперерабатывающих компаний на рынке России и Беларуси, пишет "Ежедневник".

«Савушкин продукт» вошел в тройку крупнейших молокоперерабатывающих компаний на рынке России и Беларуси
Выше его вновь только Danone Group и PepsiCo, но разница сокращается.

В 2020 году выручка крупнейшего беларуского переработчика молока «Савушкин продукт» (без учета отдельного юрлица «Савушкин-Орша») составила свыше 1,8 млрд рублей или в пересчете - 53,6 млрд российских рублей. Она выросла по сравнению с предыдущим годом на более чем 25%. На положительную динамику повлияла, в том числе, завершившаяся в прошлом году интеграция в состав холдинга нового актива – Барановичского молочного комбината.

С этим финансовым показателем «Савушкин продукт» вошел в тройку крупнейших молокоперерабатывающих компаний на рынке России и Беларуси. Впереди него оказались только две транснациональные компании, лидирующие в российской молочной отрасли, - Danone и PepsiCo.

Danone Group в прошлом году произвела и продала молочных продуктов на 122,6 млрд российских рублей, а принадлежащая PepsiCo молочная группа «Вимм-Билль-Данн» - на 99 млрд российских рублей. При этом прирост продаж к предыдущему году у Danone составил всего 1,7%, а у «Вимм-Билль-Данн» и вовсе упал - на 1,3%.

В топ-10 крупнейших производителей молочных продуктов на территории России и Беларуси по итогам прошлого года вошло еще одно беларуское предприятие – Слуцкий сыродельный комбинат. Его выручка в российских рублях составила 22,7 млрд. Случанам, благодаря этому показателю, удалось обойти еще одну французскую компанию, перерабатывающую российское молоко, Lactalis Groupe.

И Danone Group, и Lactalis Groupe, кстати, имеют заводы и в Беларуси.

Первой принадлежат предприятия в Пружанах и Шклове, второй – в Ляховичах. Danone Belarus является одним из лидеров беларуской молокоперерабатывающей отрасли и наряду с «Савушкин продукт», Слуцким сыродельным комбинатом, «Бабушкиной крынкой» и «Молочным миром» составляет первую пятерку крупнейших переработчиков местного молока.
 
 
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По итогам прошлого года «Савушкин продукт» вошел в тройку крупнейших молокоперерабатывающих компаний на рынке России и Беларуси, пишет "Ежедневник".
 
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