поделился журналист Макс Стрелков, работающий непосредственно на месте событий. Своими воскресными впечатлениями со Sputnikжурналистработающий непосредственно на месте событий.





О не услышанном напутствии

После золотой награды Ивана Литвиновича в индивидуальных прыжках на батуте наставница 20-летнего олимпийского чемпиона Ольга Власова, которую можно вводить в ареопаг великих тренеров Синеокой (два кряду триумфатора Игр открывают ей двери в обитель педагогов-небожителей), выпустила мотивирующее видеообращение.

В нем она так напутствовала представителей других видов спорта: "Равняться на нас, ничего не бояться, смело идти к победе". Очень правильные слова, между прочим. Безо всякой иронии. Они может и заштампованы, но зато содержат нужное боевое настроение. Чай, не боги горшки обжигают!

И уж кто-кто, а белорусские коллеги-журналисты, как я наслышан, вчера вдохновились батутным успехом Литвиновича в "Ариака гимнастическом центре". Они немедленно принялись лелеять надежду и на вечернее медальное свершение. Уже на помосте. В тяжелой атлетике. Ради "железной игры" коллеги и рванули всеми доступными к использованию шатламии сопереживать единственному вашему штангисту в Токио – Тихонцову.





… Между тем, я, освободившись к тому времени от своих обязанностей на стрельбе из лука, решил смотреть соревнования в категории до 96 кг по олимпийскому ТВ в Главном пресс-центре, что зовется панибратски "эмписи".

Признаюсь, предварительно я выбрался "по ту сторону Игр", благо срок моего 14-дневного карантина минул еще неделю назад. Но не для того, чтобы шататься по району Ариаки, устраивая сувенирный шопинг. Решалась сугубо житейская рациональная задача о провианте. Путь лежал в пиццерию с претензией на подлинную итальянскую кухню, что стала кулинарным храмом для прессы.Еда там и дешевле, и вкуснее, чем в "эмписи".

Так вот, запасшись супом минестрони, пиццей с анчоусами и рукколой, жаренными во фритюре креветками с острым соусом, я со всеми удобствами расположился у экрана, ожидая продолжение медального банкета, и заведомо предвкушая белорусскую радость.





В том, что Тихонцов сподобиться стать продолжателем дела Литвиновича, мои консультанты почти не сомневались. Дескать, и категория по составу участников какая-то "дешевая", и сам Евгений молодец-удалец, бородатый богатырь.

Но то, что происходило на помосте - Тихонцов чудом не "забаранился" в рывке, чтобы оскандалиться тремя неудачами в толчке, - не укладывалось в рамки разумного. Как же так, Евгений? И ладно меня хоть утешил супчик с креветками. Коллеги же умчались на штангу голодными, и я даже спустя сутки закрываю уши, представляя, какие эпитеты срывались с их возмущенных уст. А болельщики?! Как им было видеть бессилие единственного представителя "железной игры" в Токио? Получается, что лучше Тихонцова с его "баранкой" в стране никого нет?!





Евгений объяснил свое фиаско некой старой травмой, которая-де обострилась в процессе сгонки веса. Но согласитесь – это его профессиональные проблемы. Так что желание Тихонцова выступить в Париже-2024 пока больше настораживает, чем радует.





Увы, но и в других видах спорта пока не услышали призыва Власовой. Последний белорусский боксер Асанов проиграл оппоненту из Бразилии, после чего заявил, что это были его последние Игры. Дескать, уйдет в профессионалы. М-да, а что там ждет Дмитрия? Слава, большие деньги? Очень сомневаюсь.

Я работал на первых Европейских играх в Баку, и помню, какой фурор там произвел Асанов своей игрой на ринге. Легкий, остроумный, с хорошим акцентированным ударом. Порхал как бабочка, жалил как пчела в традициях легендарного Али.

Серебряная медаль и отличные перспективы – вот с чем покинул молодой белорус столицу Азербайджана в июне 2015 года. Но с тех пор, как говорят эксперты, вместо подъема – деградация. А та же виктория Асанова на вторых Европейских играх в Минске – подарок хозяевам. В Рио-2016 и Токио-2020 – вовсе пусто-пусто.

Первая половина олимпийского воскресенья, к сожалению, продлила черную полосу. Я непосредственно на стадионе смотрел, как в финале толкания ядра Дубицкая ограничилась лишь тремя попытками, чтобы после каждой удивляться своему, якобы невезению. Дескать, почему такой слабый результат – ничего не понимаю?! Да, ладно Вам, Елена! Сколько помню, у вас всегда такая реакция. Постоянно что-то мешает. Это и есть стабильность, правда, негативного толка.

Но Дубицкая хоть вышла в финал. Другие "воскресные легкоатлетки" не добились даже этого. И, ладно, молоденькая молотобоец Маслова, которая в последней квалификационной попытке показала свой лучший результат – 65,15, что не избавило ее от последнего места в группе "В". Настя еще совсем сырая – это объективно. Но Малыщик – другой разговор.

Помню, как в Рио-2016 белорусские коллеги удивлялись этой дебютантке, которая и в финал пробилась, и в нем вела отличную борьбу в условиях бразильского зноя. Казалось бы, за пять лет Анна должна добиться прогресса и превратиться в фаворита. Но все случилось ровным счетом наоборот. На мой взгляд, в отношении Малыщик тезис президента Беларуси Лукашенко "не голодные", и даже "всем довольные", очень верен.





Увы, но катастрофа подкараулила в секторе для прыжка в длину еще одну топ-особу белорусской легкой атлетики - Анастасию Мирончик-Иванову. Три прыжка – ни о чем. В лучшей попытке только 6,55. Очень досадно. Крайне жаль не увидеть белоруску в финале. Изящная женщина с такой образцовой попой! Всегда приятно посмотреть.

Но и это еще не все потери воскресного утра. В женской борьбе в первой же схватке сгорела Марзалюк.

"Я очень люблю и уважаю Васю, - сказал мне один белорусский коллега, – но Токио-2020 – лишняя для нее Олимпиада".

Вопрос: только ли для нее?

О медальном зачете

Изучение текущей ситуации в медальном зачете в принципе назрело, ибо она – ситуация - весьма интересна. С лидерами все более или менее ожидаемо: Китай ведет борьбу за первенство с США, и таковы сейчас реалии в мировом спорте.

А вот нахождение Японии на третьем месте – безусловная сенсация, хотя от хозяев Игр всегда ждут хороших выступлений. Но тут ведь как? Ждут всегда – это чистая правда, но оправдываются ожидания отнюдь не всякий раз. Японцы же молодцы! Они на самом деле отменно подготовились к домашним Играм, в чем заключается, скорее всего, главный повод, почему власти Страны восходящего солнца таки проводят Олимпиаду. Чтобы не вхолостую, чтобы выход на высокие рубежи не пропали даром.

Впрочем, не надо забывать, что к хозяевам всегда благоволят судьи. Убедился в этом, трудясь на софтболе в Иокогаме. В финальном матче с американками арбитры приняли несколько спорных решений, надломивших звезднополосатую дружину. Но в целом японская сборная хороша сама по себе.

Россия пока пятая по качеству наград, и третья по количеству, и это тоже достойный промежуточный результат, тем более, что у остальных постсоветских стран все складывается гораздо хуже ожидаемого. Грузины, впрочем, держатся на плаву. Есть "золото", три "серебра", "бронза". Но и они – я знаю, мечтали о много большем. Дальше же вовсе – пропасть.





Беларусь после победы Литвиновича впереди Украины (только одна серебряная медаль и пять бронзовых) и Казахстана, что вовсе пока разжился лишь тремя третьими местами. У Азербайджана до сих пор всего единственная "бронза". То есть провал постсоветских сборных настоящая тенденция.

Большинство американских и европейских экспертов объясняют ее как успех ВАДА в борьбе с допингом. Дескать, прижали хвосты – и вот, пожалуйста. На олимпийском ТВ прошла целая программа на эту тему. Разумеется, соглашаться с этим радикальным мнением совсем необязательно.





Но чтобы опровергнуть обвинения, выявив их лживость – надо показать в Токио результат. Действительно, услышать призыв Власовой – не бояться! Это, кстати, напутствие прыгуну в высоту Недосекову на вечерний воскресный финал.

Только смелым покоряются не только моря, но и олимпийские высоты!



