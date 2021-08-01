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Как обработать ягодные кусты, чтобы в будущем году был богатый урожай?
Источник материала: СТВ
Казалось бы, в начале августа садоводу можно расслабиться и собирать урожай. Но не тут-то было.
Помните, чтобы урожай ягод порадовал вас в будущем году, о ягодниках важно позаботиться именно сейчас, рассказали в программе
Не откладывайте посадку садовой земляники, чтобы молодые растения успели прижиться до холодов. Под взрослые растения после рыхления внесите по 1 чайной ложке любого комплексного осеннего удобрения. Приведите в порядок кусты смородины и крыжовника.
Подкормите растения калийно-фосфорными удобрениями.
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Казалось бы, в начале августа садоводу можно расслабиться и собирать урожай. Но не тут-то было. Помните, чтобы урожай ягод порадовал вас в будущем году, о ягодниках...
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