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Как обработать ягодные кусты, чтобы в будущем году был богатый урожай?

01.08.2021 12:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Казалось бы, в начале августа садоводу можно расслабиться и собирать урожай. Но не тут-то было.

Помните, чтобы урожай ягод порадовал вас в будущем году, о ягодниках важно позаботиться именно сейчас, рассказали в программе «Плюс-минус». У летней малины удалите поросль и все отплодоносившие стебли. А к концу августа можно пополнить плантацию новыми саженцами.

Как обработать ягодные кусты, чтобы в будущем году был богатый урожай?

Не откладывайте посадку садовой земляники, чтобы молодые растения успели прижиться до холодов. Под взрослые растения после рыхления внесите по 1 чайной ложке любого комплексного осеннего удобрения. Приведите в порядок кусты смородины и крыжовника.

Как обработать ягодные кусты, чтобы в будущем году был богатый урожай?

Подкормите растения калийно-фосфорными удобрениями.

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Казалось бы, в начале августа садоводу можно расслабиться и собирать урожай. Но не тут-то было. Помните, чтобы урожай ягод порадовал вас в будущем году, о ягодниках...
 
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