Как обработать ягодные кусты, чтобы в будущем году был богатый урожай?

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Казалось бы, в начале августа садоводу можно расслабиться и собирать урожай. Но не тут-то было.

Помните, чтобы урожай ягод порадовал вас в будущем году, о ягодниках важно позаботиться именно сейчас, рассказали в программе «Плюс-минус» . У летней малины удалите поросль и все отплодоносившие стебли. А к концу августа можно пополнить плантацию новыми саженцами.





Не откладывайте посадку садовой земляники, чтобы молодые растения успели прижиться до холодов. Под взрослые растения после рыхления внесите по 1 чайной ложке любого комплексного осеннего удобрения. Приведите в порядок кусты смородины и крыжовника.





Подкормите растения калийно-фосфорными удобрениями.

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