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Готовим простой пирог с голубикой и смородиной. Рецепт от шеф-повара

01.08.2021 12:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Время ягод продолжается. Эстафету подхватила полезная голубика. Она хороша в любом виде, в том числе и в десертах, рассказали в программе «Плюс-минус».

Как приготовить простой пирог с сезонными ягодами, расскажет шеф-повар.

Готовим простой пирог с голубикой и смородиной. Рецепт от шеф-повара

Вадим Парханович, шеф-повар:
Сезон ягод приходится на середину лета. Это самое лучшее время, чтобы воплотить ваши кулинарные фантазии. Мы приготовим простой пирог с голубикой и смородиной. Для этого нам понадобятся голубика, смородина, сахар, сливочное масло, мука, яйца, сливки и слоеное тесто.

Начнем с крема. Смешиваем сливочное масло с сахаром, мукой, яйцами и сливками. Все это взбиваем миксером до однородного состояния.

Готовим простой пирог с голубикой и смородиной. Рецепт от шеф-повара

Для простоты и экономии времени мы используем готовое слоеное тесто.

Готовим простой пирог с голубикой и смородиной. Рецепт от шеф-повара

Готовим простой пирог с голубикой и смородиной. Рецепт от шеф-повара

Мы его раскатываем и смазываем кремом.

Готовим простой пирог с голубикой и смородиной. Рецепт от шеф-повара

Добавляем ягоды и сворачиваем рулетом.

Готовим простой пирог с голубикой и смородиной. Рецепт от шеф-повара

Готовим простой пирог с голубикой и смородиной. Рецепт от шеф-повара

Готовим простой пирог с голубикой и смородиной. Рецепт от шеф-повара

Получившиеся рулеты нарезаем «шайбами» и складываем в форму.

Готовим простой пирог с голубикой и смородиной. Рецепт от шеф-повара

Когда рулетики выложили, посыпаем ягодами и поливаем кремом.

Готовим простой пирог с голубикой и смородиной. Рецепт от шеф-повара

Отправляем наш пирог в духовку на 180 градусов на 25 минут.

Готовим простой пирог с голубикой и смородиной. Рецепт от шеф-повара

Готовим простой пирог с голубикой и смородиной. Рецепт от шеф-повара

Наш летний пирог готов. Всем приятного аппетита!

 
 
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Время ягод продолжается. Эстафету подхватила полезная голубика. Она хороша в любом виде, в том числе и в десертах, рассказали в программе «Плюс-минус». Как...
 
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