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Готовим простой пирог с голубикой и смородиной. Рецепт от шеф-повара
Источник материала: СТВ
Время ягод продолжается. Эстафету подхватила полезная голубика. Она хороша в любом виде, в том числе и в десертах, рассказали в программе
Вадим Парханович, шеф-повар:
Начнем с крема. Смешиваем сливочное масло с сахаром, мукой, яйцами и сливками. Все это взбиваем миксером до однородного состояния.
Для простоты и экономии времени мы используем готовое слоеное тесто.
Мы его раскатываем и смазываем кремом.
Добавляем ягоды и сворачиваем рулетом.
Получившиеся рулеты нарезаем «шайбами» и складываем в форму.
Когда рулетики выложили, посыпаем ягодами и поливаем кремом.
Отправляем наш пирог в духовку на 180 градусов на 25 минут.
Наш летний пирог готов. Всем приятного аппетита!
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Время ягод продолжается. Эстафету подхватила полезная голубика. Она хороша в любом виде, в том числе и в десертах, рассказали в программе «Плюс-минус». Как...
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