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Лукашенко хочет восстановить позитивную динамику политического диалога со Швейцарией
Источник материала: Навiны
Александр Лукашенко поздравил швейцарцев с Днем основания конфедерации.
В своем послании он отметил, что оба народа приложили «большие усилия, добывая и решительно защищая свою государственность и независимость»: «История научила нас, что мир, справедливость и солидарность — главные ценности для каждой страны и для всего мирового сообщества».
Лукашенко напомнил, что в истории взаимоотношения двух стран было реализовано немало совместных проектов: «Мы благодарны швейцарским общественным организациям за многолетнюю помощь в преодолении последствий чернобыльской катастрофы».
Белорусский правитель выразил убежденность, что стороны смогут «быстро преодолеть временные сложности, которые возникли в связи с пандемией», а также «восстановить позитивную динамику политического диалога, достигнуть новых отличных результатов в различных отраслях».
В начале июля сообщалось, что
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Александр Лукашенко поздравил швейцарцев с Днем основания конфедерации.
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