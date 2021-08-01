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Вывод дня. Оправдался ли расчет Минска повлиять на Евросоюз с помощью нелегальных мигрантов

01.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Версия российского «Коммерсанта».

Вывод дня. Оправдался ли расчет Минска повлиять на Евросоюз с помощью нелегальных мигрантов

Фото Petra Malukas / AFP / Scanpix / LETA

В свежем выпуске российская газета «Коммерсантъ» пишет о миграционном кризисе на белорусско-литовской границе, «спровоцированным желанием властей Беларуси повлиять на политику Евросоюза».

— Сложившая ситуация доказывает: расчет Минска на то, что удастся повлиять на Евросоюз с помощью потока нелегальных мигрантов, не оправдался, — делает вывод автор статьи.

Идею, что нужно пойти на уступки Минску и признать правительство Александра Лукашенко легитимным, ни одна европейская страна не высказала, а глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис в пятницу пригрозил, что поднимет вопрос о новых санкциях на уровне Евросоюза, констатируется в публикации.

Напомним, что поток нелегальных мигрантов в Литву из Беларуси вырос по сравнению с данными прошлого года в 39 раз. С начала года были задержаны 3145 человек (данные на 28 июля).

Отмечаются случаи нелегального перехода с территории Беларуси в Польшу и Латвию.

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Теги: Минск
 
 
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