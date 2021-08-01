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Сверим садово-огородные работы с лунным календарём. Список важных дел в начале августа
Источник материала: СТВ
Традиционно сверим садово-огородные работы с лунным календарем. Неделя благоприятна для различных садовых работ, займитесь стрижкой газона, сбором семян, обработкой сада от вредителей и болезней, допустима посадка и пересадка растений, рассказали в программе
А вот в выходные дни, 7 и 8 августа, – не лучшее время для работы с растениями. Но можно заняться заготовками на зиму.
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Традиционно сверим садово-огородные работы с лунным календарем. Неделя благоприятна для различных садовых работ, займитесь стрижкой газона, сбором семян,...
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