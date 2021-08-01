ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ученые создали цифровую модель для эффективного мониторинга Арктики

01.08.2021 13:01 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова разработали цифровую модель Арктики, которая может стать основой для единой системы мониторинга природной среды и использования ресурсов региона. Об этом сегодня ТАСС сообщил сотрудник географического факультета МГУ Анатолий Косиков.

Модель при помощи математических алгоритмов и технологий работы с большими данными обрабатывает информацию цифровых моделей рельефа суши, ледников и океанического дна, данные дистанционного зондирования и другую пространственную информацию из открытых источников.

"Пространственно-временная модель Арктики представляет собой объемное цифровое отражение арктического пространства выше 60-го градуса северной широты, включающее части атмосферы, гидросферы и литосферы. Она аккумулирует массив больших данных и, обеспечивая возможность одновременного комплексного анализа всей толщи географической оболочки по огромному числу показателей, может быть в будущем использована для решения множества важнейших задач и проблем Арктического региона", - сказал Анатолий Косиков.

Исследователь уточнил, что цифровая модель может повысить эффективность принятия решений в области геологических изысканий, природопользования, а также при дальнейшей разработке может использоваться для анализа и прогноза развития чрезвычайных ситуаций и экологических проблем в регионе. По широте охвата и степени детализации разработка не имеет аналогов в мире.

Исследование на начальном этапе было поддержано общим грантом Русского географического общества и Российского фонда фундаментальных исследований.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Модель при помощи математических алгоритмов и технологий работы с большими данными обрабатывает информацию цифровых моделей рельефа суши, ледников и...
 
Новости дня
Новости разные
 
«У пэўным сэнсе Лукашэнка спрабуе апраўдацца. Але замест супакаеньня вэртыкальшчыкаў ён падвышае напружанасьць»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by