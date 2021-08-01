Ученые создали цифровую модель для эффективного мониторинга Арктики

Источник материала: БелТА

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова разработали цифровую модель Арктики, которая может стать основой для единой системы мониторинга природной среды и использования ресурсов региона. Об этом сегодня ТАСС сообщил сотрудник географического факультета МГУ Анатолий Косиков.

Модель при помощи математических алгоритмов и технологий работы с большими данными обрабатывает информацию цифровых моделей рельефа суши, ледников и океанического дна, данные дистанционного зондирования и другую пространственную информацию из открытых источников.

"Пространственно-временная модель Арктики представляет собой объемное цифровое отражение арктического пространства выше 60-го градуса северной широты, включающее части атмосферы, гидросферы и литосферы. Она аккумулирует массив больших данных и, обеспечивая возможность одновременного комплексного анализа всей толщи географической оболочки по огромному числу показателей, может быть в будущем использована для решения множества важнейших задач и проблем Арктического региона", - сказал Анатолий Косиков.

Исследователь уточнил, что цифровая модель может повысить эффективность принятия решений в области геологических изысканий, природопользования, а также при дальнейшей разработке может использоваться для анализа и прогноза развития чрезвычайных ситуаций и экологических проблем в регионе. По широте охвата и степени детализации разработка не имеет аналогов в мире.

Исследование на начальном этапе было поддержано общим грантом Русского географического общества и Российского фонда фундаментальных исследований.-0-