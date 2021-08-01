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Кобринчанин реставрировал и ездит на раритетном BMW 1936 года выпуска

01.08.2021 13:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Первая встреча с Петром Бородыничем и его раритетной «BMW» 1936 года выпуска у нас состоялась на празднике города Кобрина, когда он со своими товарищами-энтузиастами из клуба любителей ретро-автомобилей «Адам» выехал, так сказать, себя показать и других посмотреть.

Кобринчанин реставрировал и ездит на раритетном BMW 1936 года выпуска
Фото автора
У машины, которая словно сошла с экрана кино, выстраивались очереди для фото. Малыши и взрослые расспрашивали об авто, просили посидеть и более детально рассмотреть раритет. А после пообщаться поближе настал черед и корреспондента.
 
– Попала она ко мне в 1980 году. Я очень долго уговаривал временного владельца продать мне ее, уступили всего за 2200 рублей, – рассказывает Петр Михайлович. – А еще раньше машина принадлежала первому секретарю райкома партии Ивацевичей. Потом начальника перевели работать в Кобрин, эта машина был у него как рабочая, но в один не очень прекрасный момент мотор вышел из строя, и она в буквальном смысле слова простояла под забором несколько лет. Тот умелец, у которого я и выкупил авто, поменял ей мотор на советский, вот ходит до сих пор. 

Петр Михайлович в свои 80 сам ухаживает за машиной и говорит, что «ломаться там нечему» – всё надежно и просто. Машину просили продать, причем не единожды.
– Сейчас никого не удивишь «Хаммером», а вот такой автомобиль найти не так легко. Есть похожее авто в Бресте, но там половина ее уже фактически новодел, – рассказывает владелец.

Авто полностью на ходу, и хоть не так часто ее можно встретить на дороге, Петр Михайлович постоянно проходит техосмотр и платит налог. За всё время поменял подушки задних кресел, передние остались родные. Изначально не была предусмотрена система габаритных огней – были специальные флажки, которые откидывались по ходу движения. Но в нынешних реалиях габаритные огни установить все же пришлось. Что касается ремней безопасности, то изначально они также не были предусмотрены, их нет и сейчас.

– Бензин «кушает» любой, крейсерская скорость – 70 км/ч. Больше я на ней и не езжу, да и не могу – по дороге мне постоянно сигналят, приветствуют. Стоит мне где-нибудь остановиться – сразу подходят, интересуются. Если останавливают сотрудники ГАИ, то чаще для того, чтобы тоже поинтересоваться, хотя все документы у меня в порядке, – рассказывает владелец. – Машину просят на свадьбы, для фотосессий. Конечно, для того, чтобы она имела действительно презентабельный вид – нужно вложить немалую сумму, поэтому пока езжу так, только однажды подкрашивал – она не ржавеет.

Такой автомобиль уж точно нельзя не заметить. Несколько лет назад в Бресте проходили съемки сериала «Охота на гауляйтера», куда Петра Михайловича пригласили с его «BMW». И пусть сцена, в которой была задействована машина, была недолгой, а снимали целый день, у Петра Михайловича остались только наилучшие воспоминания о команде и актерах.
 
– Сейчас я мало на ней езжу, не потому, что не уверен в ней, больше не уверен в своём здоровье – зрение уже не то, – улыбается владелец. – Я получил приглашение на участие в театрализованной постановке, которая будет приурочена к 17 сентября, но поеду ли – пока не знаю.

 
 
Теги: Брест
 
 
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Первая встреча с Петром Бородыничем и его раритетной «BMW» 1936 года выпуска у нас состоялась на празднике города Кобрина, когда он со своими товарищами-энтузиастами...
 
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