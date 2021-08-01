ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Из магазинов исчезло детское молоко «Депи»

01.08.2021 13:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Известное детское молоко производства Минского молочного завода №1 практически исчезло с полок магазинов.

Из магазинов исчезло детское молоко «Депи»
 Продавцы разводят руками и говорят, что уже месяц его не поставляют. Onliner спросил у производителя, куда подевались синие упаковки с кроликом и ждать ли их снова в продаже.

— В Минске сложилась очень грустная ситуация с детским молоком «Депи». Его не то что на три дня не хватает, а часто уже к вечеру может не быть. Никакого. Совсем, — говорит читательница. — При этом, похоже, это не зависит от магазина сети. Я искала его в «Виталюре», ProStore, «Евроопте» в разных локациях Минска. Нигде нет!

Судя по всему, проблема наблюдается весь последний месяц.

— Я уже около месяца не могу найти это молоко и не понимаю, ждать ли его снова. Ведь по закону подлости все самое лучшее рано или поздно снимают с производства. А мой ребенок его очень любит, и у него очень удобная упаковка для прогулок. Но сейчас этого молока вообще ни в одном магазине нет, — жалуется Валентина.

Прошлись по магазинам и проверили: действительно, в продаже есть кефир и молочные коктейли «Депи», но молока не найти.

— У нас его нет уже примерно месяц — не поставляют. Слышала, что на заводе сломалась производственная линия или что-то такое, — объясняет продавец магазина «Соседи» в Малиновке.

Что говорит производитель?

На Минском молочном заводе № 1 рассказали Onliner, что понесли большие убытки из-за невыполнения договорных обязательств с магазинами.

— Проблемы возникли с середины месяца, — объясняет заместитель гендиректора по производству Михаил Снопков.— Но к санкциям это никакого отношения не имеет. На сегодня упаковки не хватает по причине не связанной с поставщиком. Есть определенные сложности у завода, но в ближайшее время все нормализуется.


На молокозаводе заверяют, что детское молоко совсем скоро снова появится в продаже.

— Как госпредприятие, мы все заказываем с помощью тендера. Данный поставщик упаковочного материала выиграл тендер, так что мы будем продолжать с ним работать и дальше. Молоко появится в продаже уже в начале августа, — обещает Михаил Снопков.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известное детское молоко производства Минского молочного завода №1 практически исчезло с полок магазинов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сёння Раману Бандарэнку споўнілася б 32 гады
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by