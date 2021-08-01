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Из магазинов исчезло детское молоко «Депи»
Источник материала: Партизан
Известное детское молоко производства Минского молочного завода №1 практически исчезло с полок магазинов.
Продавцы разводят руками и говорят, что уже месяц его не поставляют. Onliner
— В Минске сложилась очень грустная ситуация с детским молоком «Депи». Его не то что на три дня не хватает, а часто уже к вечеру может не быть. Никакого. Совсем, — говорит читательница. — При этом, похоже, это не зависит от магазина сети. Я искала его в «Виталюре», ProStore, «Евроопте» в разных локациях Минска. Нигде нет!
Судя по всему, проблема наблюдается весь последний месяц.
— Я уже около месяца не могу найти это молоко и не понимаю, ждать ли его снова. Ведь по закону подлости все самое лучшее рано или поздно снимают с производства. А мой ребенок его очень любит, и у него очень удобная упаковка для прогулок. Но сейчас этого молока вообще ни в одном магазине нет, — жалуется Валентина.
Прошлись по магазинам и проверили: действительно, в продаже есть кефир и молочные коктейли «Депи», но молока не найти.
— У нас его нет уже примерно месяц — не поставляют. Слышала, что на заводе сломалась производственная линия или что-то такое, — объясняет продавец магазина «Соседи» в Малиновке.
Что говорит производитель?
На Минском молочном заводе № 1 рассказали Onliner, что понесли большие убытки из-за невыполнения договорных обязательств с магазинами.
— Проблемы возникли с середины месяца, — объясняет заместитель гендиректора по производству Михаил Снопков.— Но к санкциям это никакого отношения не имеет. На сегодня упаковки не хватает по причине не связанной с поставщиком. Есть определенные сложности у завода, но в ближайшее время все нормализуется.
На молокозаводе заверяют, что детское молоко совсем скоро снова появится в продаже.
— Как госпредприятие, мы все заказываем с помощью тендера. Данный поставщик упаковочного материала выиграл тендер, так что мы будем продолжать с ним работать и дальше. Молоко появится в продаже уже в начале августа, — обещает Михаил Снопков.
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Известное детское молоко производства Минского молочного завода №1 практически исчезло с полок магазинов.
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