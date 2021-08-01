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Под Гродно «Мазда» с пятимесячным ребенком в салоне вылетела в кювет и перевернулась

01.08.2021 13:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В дорожно-транспортном происшествии в Гродненском районе пострадали три человека.

Под Гродно «Мазда» с пятимесячным ребенком в салоне вылетела в кювет и перевернулась

По информации региональной Госавтоинспекции, накануне днем на дороге Гродно — Индура 32-летняя водитель «Мазды» в районе моста через Боярку пошла на обгон, не убедившись в безопасности маневра, так как «в этот момент 25-летняя девушка на «Хёнде» уже приступила к обгону ее и находилась на встречной полосе».

«Допустив по касательной попутный боковой удар, водитель «Мазды» испугалась и попыталась вернуться обратно, однако потеряла управление, съехала в кювет, где перевернулась и ударилась в придорожные деревья», — отметили в ГАИ.

В «японке» в момент ДТП находились еще три пассажира, в том числе пятимесячный ребенок. Все они пользовались ремнями безопасности, а младенец находился в детском удерживающем устройстве.

В результате аварии пострадали водитель и взрослые пассажиры, которые находятся в больнице.

 

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Теги: Гродно
 
 
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В дорожно-транспортном происшествии в Гродненском районе пострадали три человека.
 
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