|
Четырехлетняя девочка получила ранения в результате стрельбы около похоронного бюро
Источник материала: ОНТ
В городе Индианаполис (штат Индиана в США) произошла стрельба возле похоронного бюро в субботу днем. По меньшей мере пять человек, в том числе четырехлетний ребенок, получили ранения. Об этом
Уточняется, что во время перестрелки в похоронном бюро проходила панихида. Среди пострадавших – 16-летняя девушка и трое взрослых мужчин. Все они доставлены в больницу, состояние двоих мужчин стабилизировалось.
Фото: pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В городе Индианаполис (штат Индиана в США) произошла стрельба возле похоронного бюро в субботу днем. По меньшей мере пять человек, в том числе четырехлетний...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)