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Четырехлетняя девочка получила ранения в результате стрельбы около похоронного бюро

01.08.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Четырехлетняя девочка получила ранения в результате стрельбы около похоронного бюро

В городе Индианаполис (штат Индиана в США) произошла стрельба возле похоронного бюро в субботу днем. По меньшей мере пять человек, в том числе четырехлетний ребенок, получили ранения. Об этом сообщает телеканал Fox 59.

Уточняется, что во время перестрелки в похоронном бюро проходила панихида. Среди пострадавших – 16-летняя девушка и трое взрослых мужчин. Все они доставлены в больницу, состояние двоих мужчин стабилизировалось.

Ведется расследование трагедии. По имеющимся данным, незадолго до стрельбы к парковке подошел неизвестный мужчина. Он начал разговаривать с другим человеком, сидящим в автомобиле. Затем произошла ссора, которая привел к перестрелке.

Фото: pixabay

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В городе Индианаполис (штат Индиана в США) произошла стрельба возле похоронного бюро в субботу днем. По меньшей мере пять человек, в том числе четырехлетний...
 
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