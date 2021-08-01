На пожаре в Гомеле спасен 44-летний мужчина

Источник материала: ОНТ

Гомеле спасен 44-летний мужчина" class="one-news__figure-img">

В Гомеле при пожаре по улице Междугородней сотрудники МЧС спасли 44-летнего мужчину. Об этом сообщается на сайте ведомства.

О возгорании стало известно 31 июля в 14:00. По прибытию на место вызова установлено, что дым идет из окна однокомнатной квартиры на шестом этаже девятиэтажного дома. Хозяин – пенсионер 1946 года рождения.

Пожар ликвидирован. Эвакуация жильцов не понадобилась. В результате возгорания в комнате повреждены постельные принадлежности. Никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.





Фото: МЧС

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