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На пожаре в Гомеле спасен 44-летний мужчина
Источник материала: ОНТГомеле спасен 44-летний мужчина" class="one-news__figure-img">
В Гомеле при пожаре по улице Междугородней сотрудники МЧС спасли 44-летнего мужчину. Об этом
О возгорании стало известно 31 июля в 14:00. По прибытию на место вызова установлено, что дым идет из окна однокомнатной квартиры на шестом этаже девятиэтажного дома. Хозяин – пенсионер 1946 года рождения.
Пожар ликвидирован. Эвакуация жильцов не понадобилась. В результате возгорания в комнате повреждены постельные принадлежности. Никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.
Фото: МЧС
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В Гомеле при пожаре по улице Междугородней сотрудники МЧС спасли 44-летнего мужчину. Об этом сообщается на сайте ведомства. О возгорании стало известно 31 июля в...
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