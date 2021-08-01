У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 4,2

Источник материала: ОНТ

У берегов Греции, недалеко от островов Кос и Родос, произошло землетрясение магнитудой 4,2. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр располагался в Эгейском море. Очаг залегал на глубине 10 км. О пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не сообщается.

Фото: Геологическая служба США

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