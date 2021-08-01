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У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 4,2
Источник материала: ОНТ
У берегов Греции, недалеко от островов Кос и Родос, произошло землетрясение магнитудой 4,2. Об этом
Эпицентр располагался в Эгейском море. Очаг залегал на глубине 10 км. О пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не сообщается.
Фото: Геологическая служба США
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У берегов Греции, недалеко от островов Кос и Родос, произошло землетрясение магнитудой 4,2. Об этом сообщает Геологическая служба США. Эпицентр располагался в...
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