Источник материала: ОНТ

Труженики стальных магистралей отмечают профессиональный праздник. Первое воскресенье августа – День железнодорожника.

Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов Белорусской железной дороги с профессиональным праздником.

Также Глава государства отметил, что, обеспечивая связь между регионами и государствами, своевременную доставку и транзит грузов, удобство и комфорт пассажиров, железнодорожники укрепляют не только социально-экономическое благополучие Беларуси, но и имидж страны – открытой и гостеприимной.

Поздравления принимают машинисты, диспетчеры, проводники и связисты. Их в стране около 100 тысяч. Первый железнодорожный город на карте Беларуси – Гродно. Сюда поезд пустили еще в 1862 году. Сегодня Белорусская железная дорога – развитая транспортная система. Ее протяженность – 5,5 тысяч километров. Ежегодно на рельсы выходят новые составы. Так, в этом году поезда бизнес-класса поехали из Минска в Могилев, новый маршрут связал столицу и Пинск. Также железная дорога – крупный грузоперевозчик. В следующем году отметит 160-летие.

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