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Готовность к отопительному сезону в Минске – 80%

01.08.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Готовь сани летом – принцип работы жилищно-коммунального хозяйства! Инженерные системы столицы к осенне-зимнему сезону готовы на 80%!  

Работа не останавливается. Ежедневный и контроль. Речь о замене и капитальном ремонте котлов и тепловых сетей, водонагревателей. Проверяют и запасы топлива. Все для того, чтобы холода не застали врасплох, а тепло в наши дома, поликлиники, школы и детсады пришло вовремя.

Также зона ответственности коммунальных служб – ремонт кровель, стен и водопроводов. Паспорта готовности к осенне-зимнему периоду получат только после завершения всех работ.

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Готовь сани летом – принцип работы жилищно-коммунального хозяйства! Инженерные системы столицы к осенне-зимнему сезону готовы на 80%!   Работа не останавливается....
 
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