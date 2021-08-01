Готовность к отопительному сезону в Минске – 80%

Источник материала: ОНТ

Готовь сани летом – принцип работы жилищно-коммунального хозяйства! Инженерные системы столицы к осенне-зимнему сезону готовы на 80%!

Работа не останавливается. Ежедневный и контроль. Речь о замене и капитальном ремонте котлов и тепловых сетей, водонагревателей. Проверяют и запасы топлива. Все для того, чтобы холода не застали врасплох, а тепло в наши дома, поликлиники, школы и детсады пришло вовремя.

Также зона ответственности коммунальных служб – ремонт кровель, стен и водопроводов. Паспорта готовности к осенне-зимнему периоду получат только после завершения всех работ.

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