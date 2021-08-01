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Эксперт о кризисе в Украине и будущем президента Зеленского
Источник материала: ОНТ
Между тем, собственная недальновидная политика заводит в западню не только Литву, но и Украину. Кризис в ключевых областях – экономике, медицине. Растут цены на коммунальные услуги. Народ просто нищает. Рейтинги президента Зеленского падают. А эксперты говорят, что он полностью перешел под влияние Запада.
Подробности – в видео.
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Между тем, собственная недальновидная политика заводит в западню не только Литву, но и Украину. Кризис в ключевых областях – экономике, медицине. Растут цены на...
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