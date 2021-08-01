Эксперт о неспособности Литвы справиться с миграционным кризисом

Источник материала: ОНТ

Литва же не может справиться с миграционным кризисом. Коренные жители протестуют против размещения рядом с ними беженцев, а сами мигранты живут в нечеловеческих условиях. Неспособность адекватно решить проблему грозит прибалтийской республике сменой власти, заявляют эксперты. Но руководство страны продолжает упорно винить в своих бедах Беларусь, которая, по сути, отстаивает свой суверенитет.

Подробности – в видео.

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