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Эксперт о неспособности Литвы справиться с миграционным кризисом
Источник материала: ОНТ
Литва же не может справиться с миграционным кризисом. Коренные жители протестуют против размещения рядом с ними беженцев, а сами мигранты живут в нечеловеческих условиях. Неспособность адекватно решить проблему грозит прибалтийской республике сменой власти, заявляют эксперты. Но руководство страны продолжает упорно винить в своих бедах Беларусь, которая, по сути, отстаивает свой суверенитет.
Подробности – в видео.
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Литва же не может справиться с миграционным кризисом. Коренные жители протестуют против размещения рядом с ними беженцев, а сами мигранты живут в нечеловеческих...
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