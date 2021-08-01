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Мария Колесникова обратилась к властям: «Остановите насилие! Остановите абсурдные судебные процессы! Не разрушайте экономику»

01.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Призыв обуликовала немецкая газета Welt am Sonntag.

Мария Колесникова обратилась к властям: «Остановите насилие! Остановите абсурдные судебные процессы! Не разрушайте экономику»

Мария Колесникова, находящаяся с января 2021 года в СИЗО-1, на страницах немецкой прессы обратилась к Александру Лукашенко с призывом остановить насилие и попытаться мирным способом найти выход из политического кризиса.

— Я призываю власти перестать бороться с собственным народом, прислушаться к белорусам и начать новый диалог. Остановите насилие! Остановите абсурдные судебные процессы! Не разрушайте экономику и успешные предприятия! Выпустите людей из тюрем! — заявила она в письменном интервью газете Welt am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 1 августа.

«Немецкая волна» приводит цитаты из публикации.

Комментируя историю с принудительной депортацией и порванным паспортом в интервью Welt am Sonntag, Колесникова подчеркивает, что «ни разу не пожалела о нем».

— Думаю, это было единственное правильное решение. Свобода не падает с неба. То, что происходит сейчас в Беларуси, в центре Европы, — живой пример тому.

При этом Колесникова напоминает, что Беларусь — не единственная страна, в которой до сих пор не удалось построить демократию: «Это глобальный вызов».

На страницах газеты Welt am Sonntag Мария Колесникова призывает белорусов:

— Шаг за шагом мы построим свободное и открытое общество. Борьба белорусского народа должна стать нашим общим делом, а его победа — войти в историю.

В мае Колесниковой были предъявлены обвинения по статьям о призывах к действиям против национальной безопасности, о заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, а также о создании экстремистского формирования. По информации штаба Бабарико, ей может грозить до 12 лет тюрьмы.

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