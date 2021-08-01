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В Беларуси за сутки ликвидировано 4 лесных пожара

01.08.2021 13:37 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки ликвидировано 4 лесных пожара. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

"По оперативным данным, с 6.00 31 июля до 6.00 1 августа ликвидировано 4 лесных пожара на общей площади 14,57 га, 2 торфяных пожара на общей площади 0,012 га и 5 пожаров травы и кустарников на общей площади 5,902 га", - рассказали в пресс-службе.

Продолжено тушение торфяного пожара на землях ОАО "Комаровичи" возле агрогородка Комаровичи Петриковского района Гомельской области. Пожар локализован, по состоянию на 6.00 сегодня общая площадь пожара составляет 49 га.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"По оперативным данным, с 6.00 31 июля до 6.00 1 августа ликвидировано 4 лесных пожара на общей площади 14,57 га, 2 торфяных пожара на общей площади 0,012 га и 5 пожаров травы и...
 
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