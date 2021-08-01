Источник материала: БелТА

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В одном из цехов БМЗ произошло возгорание. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

"1 августа в 4.55 спасателям поступило сообщение о загорании кумароновой смолы в металлической ванне в здании сталепроволочного цеха на территории ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" в Жлобине Гомельской области. В результате загорания повреждена ванна, технологический процесс предприятия не нарушен", - рассказали в пресс-службе.

Пострадавших нет. Причина загорания устанавливается.-0-