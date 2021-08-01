|
В одном из цехов БМЗ произошло возгорание
Источник материала: БелТА
1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В одном из цехов БМЗ произошло возгорание. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
"1 августа в 4.55 спасателям поступило сообщение о загорании кумароновой смолы в металлической ванне в здании сталепроволочного цеха на территории ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" в Жлобине Гомельской области. В результате загорания повреждена ванна, технологический процесс предприятия не нарушен", - рассказали в пресс-службе.
Пострадавших нет. Причина загорания устанавливается.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"1 августа в 4.55 спасателям поступило сообщение о загорании кумароновой смолы в металлической ванне в здании сталепроволочного цеха на территории ОАО "БМЗ -...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)