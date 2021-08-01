Законы различных штатов США вынудили производителя мощных компьютеров приостановить поставки

Жители шести штатов - Калифорнии, Колорадо, Гавайев, Орегона, Вермонта и Вашингтона - не получат компьютеры серии Alienware. Причина - новые правила, которые вступили в вышеупомянутых штатах в начале месяца.





Они четко регулируют стандарты энергоэффективности для ПК. Это означает, что некоторые версии компьютеров Dell - здесь речь о моделях Alienware Aurora R10 и R12 - просто превосходят по мощности и не соответствуют законодательным требованиям данного штата.





О неразберихе сообщил сервис PC Gamer, разместивший на своих страницах официальное заявление американской компании. В нем Dell сообщает о приостановке поставок и закупок для отдельных комплектов в связи с новым законодательством о потреблении энергии CEC.



