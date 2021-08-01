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Законы различных штатов США вынудили производителя мощных компьютеров приостановить поставки
Источник материала: Партизан
Как оказалось, покупка мощного игрового ПК может оказаться не такой простой задачей, как кажется. Об этом узнали некоторые пользователи из США, заказавшие высокопроизводительные машины компании Dell, пишет hi-tech.news.
Жители шести штатов - Калифорнии, Колорадо, Гавайев, Орегона, Вермонта и Вашингтона - не получат компьютеры серии Alienware. Причина - новые правила, которые вступили в вышеупомянутых штатах в начале месяца.
Они четко регулируют стандарты энергоэффективности для ПК. Это означает, что некоторые версии компьютеров Dell - здесь речь о моделях Alienware Aurora R10 и R12 - просто превосходят по мощности и не соответствуют законодательным требованиям данного штата.
О неразберихе сообщил сервис PC Gamer, разместивший на своих страницах официальное заявление американской компании. В нем Dell сообщает о приостановке поставок и закупок для отдельных комплектов в связи с новым законодательством о потреблении энергии CEC.
Новые правила - большая проблема не только для игроков, но и для самих производителей. Они требуют совершенно другого взгляда на конфигурационный диапазон готовых комплектов, доступных в магазинах. Это означает, что многие из доступных продуктов должны претерпеть соответствующие изменения, чтобы они могли быть проданы в соответствии с новым законодательством штатов,
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Как оказалось, покупка мощного игрового ПК может оказаться не такой простой задачей, как кажется. Об этом узнали некоторые пользователи из США, заказавшие...
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