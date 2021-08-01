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В Мьянме сформировали временное правительство

01.08.2021 13:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Чрезвычайное положение в Мьянме будет отменено в августе 2023 года. Тогда в стране пройдут многопартийные выборы.

Государственный административный совет Мьянмы заявил о формировании временного правительства страны. Об этом сообщило Синьхуа в воскресенье, 1 августа.
Согласно распоряжению совета, главком вооруженными силами Мьянмы старший генерал Мин Аун Хлайн займет должность премьер-министра страны.

Также сообщается, что чрезвычайное положение в Мьянме будет отменено в августе 2023 года. Тогда в стране пройдут многопартийные выборы.
Напомним, 1 февраля 2021 года военные захватили власть в Мьянме, объявив о введении чрезвычайного положения сроком на один год. В стране не прекращаются массовые протесты против путчистов, жестко подавляемые военными.
По данным базирующейся в Таиланде правозащитной организации Ассоциация помощи политзаключенным (AAPP), в ходе протестов погибли не менее 863 человек, более шести тысяч были задержаны, пишет Корреспондент.
 
 
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Чрезвычайное положение в Мьянме будет отменено в августе 2023 года. Тогда в стране пройдут многопартийные выборы.
 
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