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Что за судья будет рассматривать новое тайное дело об "измене государству"

01.08.2021 14:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

1 августа стало известно, что через два дня в Верховном суде начнется процесс над обвиняемым в государственной измене Республике Беларусь Александром Соколовским.

Правозащитники ничего не знают о Соколовском и обстоятельствах его дела. О них не рассказывают в пропагандистских сюжетах на государственном телевидении. Однако известно, что процесс пройдет в закрытом режиме под председательством судьи Верховного суда Эдгара Мартиросяна, пишет Еврорадио. 

Что о нём известно?

Мартиросян работает судьей Верховного суда с 31 мая 2019 года. Он не вел громких дел. Но в 2020 году он активно комментировал грядущие изменения в Кодекс об административных правонарушениях.

До назначения в Верховный суд Мартиросян работал в Витебске. В его "портфолио" входят и "политические" дела. Но он принял по ним разные решения. Так, еще в 2009 году он оштрафовал активистов за БЧБ-флаги. Но в 2011 году одному из участников "молчаливых протестов" удалось добиться от Мартиросяна признания себя невиновным.


Эдгар Мартиросян / court.gov.by

В 2014 году судья рассматливал апелляцию на приговор журналистам, оштрафованным за фотографии с птицами и клетками. Фотографии уже были приравнены к пикетам.
 
Теги: Витебск
 
 
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1 августа стало известно, что через два дня в Верховном суде начнется процесс над обвиняемым в государственной измене Республике Беларусь Александром Соколовским.
 
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