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Французский боксер устроил в Токио забастовку. Он отказался уходить с ринга после того, как ему присудили поражение
Источник материала: Партизан
Боксер из Франции Мурад Алиев устроил забастовку после того, как ему присудили поражение в четвертьфинальном поединке на Олимпиаде в Токио.
Как сообщает
Алиев сидел в углу ринга около 30 минут. Затем ушел вместе с организаторами, но спустя 15 минут вернулся на ринг. Он оставался там еще около 15 минут, после чего завершил забастовку.
«Это был мой способ показать, что решение было несправедливым. Я хотел бороться со всей этой несправедливостью… Я тренировался всю свою жизнь для этого и проиграл из-за решения одного рефери», – заявил боксер.
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Французский боксер устроил в Токио забастовку. Он отказался уходить с ринга после того, как ему присудили поражение
Боксер из Франции Мурад Алиев устроил забастовку после того, как ему присудили поражение в четвертьфинальном поединке на Олимпиаде в Токио.
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