В Германии выпускается каждый шестой электромобиль

По данным консалтинговой компании PwC, каждый шестой электромобиль в мире сегодня производится на заводах Германии.



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При этом, согласно результатам исследования рынка, доля немецких компаний в сегменте электромобилей во втором квартале 2021 года выросла до 17 процентов, а в сегменте плагин-гибридов (гибридных автомобилей с возможностью подзарядки от электросети) — до 50 процентов, пишет DW .

В общей сложности концерны VW, BMW и Mercedes-Benz за первую половину 2021 года продали 246 тысяч автомобилей с электроприводом и 370 тысяч плагин-гибридов.

Тем не менее, согласно PwC, доминируют на рынке электромобилей сегодня не немецкие, а китайские и американские производители.

При этом самый высокий спрос на такого рода машины сегодня наблюдается в Китае. За первое полугодие там было зарегистрировано 980 тысяч электромобилей и 212 тысяч моделей с гибридным двигателем. Во втором квартале года спрос на электромобили вырос в КНР на 11 процентов, а на ключевых европейских рынках увеличился на 8 процентов.

В свою очередь в США доля на рынке новых электромобилей и гибридов с возможностью подзарядки от электросети составляет 3 процента. Эксперты ожидают, однако, что этот показатель еще может вырасти за счет системы поощрений для владельцев электромобилей, которую разрабатывает администрация президента США Джозефа Байдена, а также растущей сознательности американцев в плане защиты окружающей среды.

В Германии только во втором квартале 2021 года владельцами было зарегистрировано практически равное количество электро- и гибридных автомобилей: 84 тысячи против 85 тысяч соответственно.

«Если же оценивать продажи электромобилей по всему миру, то 58% из них за этот период приходились на китайский рынок», — констатируют эксперты.

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