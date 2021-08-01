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Олимпиада в Токио. Алёна Дубицкая – девятая, а Александр Зеленко на 44-м месте

01.08.2021 14:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В олимпийском Токио 1 августа разыгрывается 25 комплектов наград. На фоне вчерашнего золотого успеха батутиста Ивана Литвиновича мы ждем новых побед от наших спортсменов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В разгаре вечерняя сессия у легкоатлетов. В финале прыжков в высоту выступает Максим Недосеков. Также ждем выхода на помост тяжелоатлетки Дарьи Наумовой. Она выступит в группе А весовой категории до 76 килограммов.

О том, какие итоги принесла утренняя соревновательная часть, – в нашем традиционном обзоре.

Олимпиада в Токио. Алёна Дубицкая – девятая, а Александр Зеленко на 44-м месте

Алена Дубицкая выступала в финале толкания ядра. В своей лучшей попытке она отправила снаряд на отметку 18 метров и 73 сантиметра. И это только 9-й итоговый результат. А чемпионкой Игр стала китаянка.

Олимпиада в Токио. Алёна Дубицкая – девятая, а Александр Зеленко на 44-м месте

В квалификации метания молота были две наши спортсменки. Но ни Анна Малыщик, ни Анастасия Маслова не смогли отобраться в финал. Также неудача постигла и прыгунью в длину Анастасию Мирончик-Иванову.

Олимпиада в Токио. Алёна Дубицкая – девятая, а Александр Зеленко на 44-м месте

Скоротечным получился борцовский турнир для Василисы Марзалюк. Белоруска выбыла из числа соискателей наград после первой же схватки. Дальше ее не пустила немка Фокен – 1:2.

Олимпиада в Токио. Алёна Дубицкая – девятая, а Александр Зеленко на 44-м месте

Представители конного троеборья завершили полевые испытания. Александр Зеленко, выступающий на лошади Карло Гранде, сумел финишировать, однако показал недостаточно быструю скорость. В итоге 44-я позиция. Поправить ситуацию можно будет на завтрашнем конкуре.

 
 
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Новости Беларуси. В олимпийском Токио 1 августа разыгрывается 25 комплектов наград. На фоне вчерашнего золотого успеха батутиста Ивана Литвиновича мы ждем новых...
 
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