БФСС: Легкоатлетку Тимановскую, раскритиковавшую спортивных функционеров, принудительно вывозят из Токио

Источник материала: Салiдарнасць

Накануне слова спортсменки раскритиковал телеканал ОНТ.





Фото: БФЛА

Участницу Олимпиады-2020 легкоатлетку Кристину Тимановскую пытаются насильно вывезти из Токио, сообщает Белорусский фонд спортивной солидарности.

По данным фонда, представители белорусской нацкоманды срочно купили спортсменку билет на самолет, теперь ее якобы везут с вещами в аэропорт.

2 августа у Тимановской должен был состояться старт на 200 метров.

Накануне легкоатлетка раскритиковала в соцсетях решение спортивных функционеров поставить ее на эстафету 4х400, при том, что она бегает спринт на 100 и 200 м. Говоря о таком решении, Тимановская не жалела слов:

— Оказывается, я только что узнала новость о том, что я буду бежать на этой Олимпиаде еще и третий вид — эстафету 4 по 400 метров. Оказывается, что наше «очень крутое начальство» решило все, как обычно, за нас. Они накосячили с девчонками, у которых не хватает достаточно тестов, чтобы прилететь на их первую в жизни Олимпиаду — и они решили сделать ход конем и запустить меня в эстафету. Класс, ребята! Молодцы!

Ранее стало известно о том, что участницы эстафеты Кристина Мулярчик и Анна Михайлова не выступят на Играх в Токио из-за недостаточного количества допинг-проб.

Эмоциональное высказывание Тимановской заметили на телеканале ОНТ:

— Некоторые олимпийцы оказались не так сильны духом. И эмоционально «поплыли» еще до старта. Пост в Instagram легкоатлетки Кристины Тимановской иначе как «несдержанной выходкой» сложно назвать.