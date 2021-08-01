ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

БФСС: Легкоатлетку Тимановскую, раскритиковавшую спортивных функционеров, принудительно вывозят из Токио

01.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Накануне слова спортсменки раскритиковал телеканал ОНТ.

БФСС: Легкоатлетку Тимановскую, раскритиковавшую спортивных функционеров, принудительно вывозят из Токио

Фото: БФЛА

Участницу Олимпиады-2020 легкоатлетку Кристину Тимановскую пытаются насильно вывезти из Токио, сообщает Белорусский фонд спортивной солидарности.

По данным фонда, представители белорусской нацкоманды срочно купили спортсменку билет на самолет, теперь ее якобы везут с вещами в аэропорт.

2 августа у Тимановской должен был состояться старт на 200 метров.

Накануне легкоатлетка раскритиковала в соцсетях решение спортивных функционеров поставить ее на эстафету 4х400, при том, что она бегает спринт на 100 и 200 м. Говоря о таком решении, Тимановская не жалела слов:

— Оказывается, я только что узнала новость о том, что я буду бежать на этой Олимпиаде еще и третий вид — эстафету 4 по 400 метров. Оказывается, что наше «очень крутое начальство» решило все, как обычно, за нас. Они накосячили с девчонками, у которых не хватает достаточно тестов, чтобы прилететь на их первую в жизни Олимпиаду — и они решили сделать ход конем и запустить меня в эстафету. Класс, ребята! Молодцы!

Ранее стало известно о том, что участницы эстафеты Кристина Мулярчик и Анна Михайлова не выступят на Играх в Токио из-за недостаточного количества допинг-проб.

Эмоциональное высказывание Тимановской заметили на телеканале ОНТ:

— Некоторые олимпийцы оказались не так сильны духом. И эмоционально «поплыли» еще до старта. Пост в Instagram легкоатлетки Кристины Тимановской иначе как «несдержанной выходкой» сложно назвать.

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Выглядае, што яшчэ аднаго афіцэра Генштабу будуць судзіць за «здраду дзяржаве»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by