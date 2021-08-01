|
БФСС: Легкоатлетку Тимановскую, раскритиковавшую спортивных функционеров, принудительно вывозят из Токио
01.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Накануне слова спортсменки раскритиковал телеканал ОНТ.
Фото: БФЛА
Участницу Олимпиады-2020 легкоатлетку Кристину Тимановскую пытаются насильно вывезти из Токио, сообщает Белорусский фонд спортивной солидарности.
По данным фонда, представители белорусской нацкоманды срочно купили спортсменку билет на самолет, теперь ее якобы везут с вещами в аэропорт.
2 августа у Тимановской должен был состояться старт на 200 метров.
Накануне легкоатлетка
— Оказывается, я только что узнала новость о том, что я буду бежать на этой Олимпиаде еще и третий вид — эстафету 4 по 400 метров. Оказывается, что наше «очень крутое начальство» решило все, как обычно, за нас. Они накосячили с девчонками, у которых не хватает достаточно тестов, чтобы прилететь на их первую в жизни Олимпиаду — и они решили сделать ход конем и запустить меня в эстафету. Класс, ребята! Молодцы!
Ранее стало известно о том, что участницы эстафеты Кристина Мулярчик и Анна Михайлова не выступят на Играх в Токио из-за недостаточного количества допинг-проб.
Эмоциональное высказывание Тимановской заметили на телеканале ОНТ:
— Некоторые олимпийцы оказались не так сильны духом. И эмоционально «поплыли» еще до старта. Пост в Instagram легкоатлетки Кристины Тимановской иначе как «несдержанной выходкой» сложно назвать.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
БФСС: Легкоатлетку Тимановскую, раскритиковавшую спортивных функционеров, принудительно вывозят из Токио
Накануне слова спортсменки раскритиковал телеканал ОНТ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)