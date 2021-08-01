Абяцанки-цацанки: Воскренский снова рассказал, сколько человек просят Лукашенко их помиловать

«КСДС собирает информацию о всех, кто готов признать свои ошибки и принять участие в минимизации последствий гражданского противостояния по 31 августа 2021 года», — отметил он.





«Мы не даём никаких гарантий помилования, однако приложим все усилия, чтобы органы государственной власти и управления, и лично президент Лукашенко пошли навстречу раскаявшимся ребятам», — подчеркнул Воскресенский.





Белорусские правозащитники признали политзаключенными 604 человека. Всего им известны данные 1414 фигурантов политических уголовных дел с момента начала президентской кампании 2020 года.

Кто получил письма?

Среди тех, кто получил письмо КСДС с предложением обратиться с просьбой о помиловании, оказался и политик Николай Статкевич, которого сейчас судят в закрытом режиме в Гомеле





В своем письме супруге Марине Адамович он пишет, что мало писем получает от людей. И тем не менее ему передали письмо от кампании Юрия Воскресенского. По словам жены, Николай только посмеялся над предложением о помиловании. Там была цитата: «Помните: вас дома ждут родные и близкие».





«Мне это напомнило листовки, которые сбрасывали с самолета типа «рама», — пошутил Николай», — говорит Марина Адамович, передает Радыё «Свабода».





В письме политик отметил, что не считает достойным отвечать на такие предложения.

Что известно об амнистии?

Как сообщал Телеграф, по неофициальной информации белорусским политзаключенным, отбывающим наказание в исправительных учреждениях открытого типа (так называемые химии), предлагают до 31 августа написать прошение о помиловании на имя Лукашенко. Официальных комментариев на этот счет пока нет.





Письма с таким призывом приходят от имени учреждения «Круглый стол демократических сил» и подписаны Юрием Воскресенским. Согласно документу, подготовлен проект закона Об амнистии, который направлен депутатам Палаты представителей и изучается профильной комиссией. Готовится список лиц для амнистии, и политзаключенным предлагается «посодействовать» тому, чтобы туда попасть.





Согласно письмам, политзаключенные смогут «вернуться к свободной жизни, принося пользу своей семье, что так необходимо в условиях небывалого экономического давления на нашу страну».





Однако это уже не первое такое предложение от Юрия Воскресенского.