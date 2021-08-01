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3,14 млн тонн зерна. С какими показателями встретили 1 августа белорусские аграрии?

01.08.2021 15:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 3 миллиона 140 тысяч тонн зерна и 45 % убранных площадей. С такими показателями встретили 1 августа белорусские аграрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

3,14 млн тонн зерна. С какими показателями встретили 1 августа белорусские аграрии?

Во многих хозяйствах на юге работы ведутся на последних гектарах. Высокие темпы показывают все без исключения регионы. На кону продовольственная безопасность страны. Из-за засухи и жары нынешний колос не такой увесистый, как прошлым летом. Вместе с тем на круг удается собирать 32,5 центнера зерна. По средней урожайности традиционно в лидерах Гродненская и Минская области.

 
 
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Новости Беларуси. 3 миллиона 140 тысяч тонн зерна и 45 % убранных площадей. С такими показателями встретили 1 августа белорусские аграрии, сообщили в программе Новости...
 
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