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В Беларуси за сутки в лесах потерялись два человека

01.08.2021 15:05 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки в лесах потерялись два человека. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

"31 июля в 10.18 спасателям поступило сообщение о пропавшей в лесном массиве возле деревни Юрковщина Докшицкого района Витебской области гражданке 1959 года рождения, пенсионерке. В 13.05 пропавшая обнаружена. В медицинской помощи она не нуждалась", - рассказали в пресс-службе.

В этот же день в 10.40 в МЧС сообщили о пропавшем в лесном массиве возле деревни Селивоновка Молодечненского района Минской области гражданине 1968 года рождения, пенсионере. Работниками МЧС пропавший обнаружен. С предварительным диагнозом "инсульт" мужчина госпитализирован.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В этот же день в 10.40 в МЧС сообщили о пропавшем в лесном массиве возле деревни Селивоновка Молодечненского района Минской области гражданине 1968 года рождения,...
 
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