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Основателя детского хосписа в Гродно Ольгу Величко власти Беларуси внесли в список разыскиваемых лиц Интерпола

01.08.2021 15:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Директора общественной благотворительной организации «Гродненский детский хоспис имени Святого Губерта» Ольгу Величко власти Беларуси внесли в в список разыскиваемых лиц Интерпола. Об этом она сообщила в «Фейсбуке».

Основателя детского хосписа в Гродно Ольгу Величко власти Беларуси внесли в список разыскиваемых лиц Интерпола

«Я в списках Интерпола. Да-да, вместе с террористами, наркоторговцами…и я. Такое вот признание», — написала она.

Величко была членом инициативной группы Виктора Бабарико на прошлогодних президентских выборах, независимым наблюдателем. Осенью 2020 года она вместе с детьми вынуждена была уехать из Беларуси.

В декабре прошлого года Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля по Гродненской области возбудил в отношении директора детского хосписа Ольги Величко дело по ч. 3 ст. 210 Уголовного кодекса Республики Беларусь (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями).

 

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Теги: Гродно
 
 
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Директора общественной благотворительной организации «Гродненский детский хоспис имени Святого Губерта» Ольгу Величко власти Беларуси внесли в в список...
 
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