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BSSF: Кристину Тимановскую представители национальной команды на Олимпиаде пытаются насильно вывезти из Токио
Источник материала: Навiны
Белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую представители национальной команды на Олимпиаде-2020 пытаются насильно вывезти из Токио, сообщает Белорусский фонд спортивной солидарности (
«Представители белорусской нацкоманды депортируют легкоатлетку, ей срочно купили билет на самолет, теперь везут с вещами в аэропорт, — говорится в сообщении BSSF. — Завтра у нее должен был состояться старт на 200 метров, представители сборной ее не допускают и отправляют в Минск».
По предварительной информации, спортсменка должна вылететь рейсом Turkish Airlines по маршруту Токио — Стамбул в 16.50 по минскому времени.
Официальных комментариев в связи с ситуацией пока нет.
В конце июля Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU)
Отстранение белорусок Анны Михайловой и Кристины Мулярчик к участию в эстафете 4 по 400 метров поставило под вопрос участие сборной Беларуси в соревнованиях 5 августа. Представители нацсборной на освободившиеся места поставили Эльвиру Герман и Кристину Тимановскую, которые специализируются на стометровках. Тимановская резко отреагировала на такое решение спортивных чиновников.
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BSSF: Кристину Тимановскую представители национальной команды на Олимпиаде пытаются насильно вывезти из Токио
Белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую представители национальной команды на Олимпиаде-2020 пытаются насильно вывезти из Токио, сообщает Белорусский фонд...
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