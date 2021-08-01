ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

BSSF: Кристину Тимановскую представители национальной команды на Олимпиаде пытаются насильно вывезти из Токио

01.08.2021 15:11 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую представители национальной команды на Олимпиаде-2020 пытаются насильно вывезти из Токио, сообщает Белорусский фонд спортивной солидарности (BSSF).

BSSF: Кристину Тимановскую представители национальной команды на Олимпиаде пытаются насильно вывезти из Токио

«Представители белорусской нацкоманды депортируют легкоатлетку, ей срочно купили билет на самолет, теперь везут с вещами в аэропорт, — говорится в сообщении BSSF. — Завтра у нее должен был состояться старт на 200 метров, представители сборной ее не допускают и отправляют в Минск».

По предварительной информации, спортсменка должна вылететь рейсом Turkish Airlines по маршруту Токио — Стамбул в 16.50 по минскому времени.

Официальных комментариев в связи с ситуацией пока нет.

В конце июля Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) не допустил к участию в Играх 20 спортсменов, в том числе трех белорусов, из-за недостаточного количества допинг-проб (минимум три допинг-пробы необходимо было сдать на протяжении десяти месяцев перед Олимпиадой в Токио).

Отстранение белорусок Анны Михайловой и Кристины Мулярчик к участию в эстафете 4 по 400 метров поставило под вопрос участие сборной Беларуси в соревнованиях 5 августа. Представители нацсборной на освободившиеся места поставили Эльвиру Герман и Кристину Тимановскую, которые специализируются на стометровках. Тимановская резко отреагировала на такое решение спортивных чиновников.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую представители национальной команды на Олимпиаде-2020 пытаются насильно вывезти из Токио, сообщает Белорусский фонд...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Германии выпускается каждый шестой электромобиль
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by