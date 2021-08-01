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Профессор психологии: «Рухнул последний бастион надежды на то, что все под контролем»

01.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Доктор психологии Владимир Янчук – о последствиях «зачистки» общества. На примере белорусской сборной в Токио.

— Стала понятна стратегия власти, обусловленная дремучими представлениями о том, что источник всех ее «бед» — наличие инакомыслия в информационном пространстве и различных неформалов, искоренив которых все утихнет и вернется на круги своя. Посыл тоже хорошо ведом — есть человек — есть проблема. Нет оного — нет проблем, — пишет Владимир Янчук.

При этом, предупреждает доктор психологии, у властей есть риск остаться лишь с угодными им приверженцами и адептами: «Главное — абы тихо». Вроде би и мечта любого диктатора, но…

— По всей видимости у идеологов, проповедующих эту линию, с образованием слабовато. А что в достижениях главным является человеческий фактор, им и невдомек.

В качестве примера профессор приводит наиболее свежий и чувствительный — Олимпиаду в Токио:

— И вот уже очередное совещание по поводу отсутствия медалей и болтание в самом конце списка с соседством не очень удобным для самолюбивого главноуправителя, столь кичащегося заботой о спорте. И невдомек ему, что деньгами тут дело не обойдется.

По мнению психолога, демонстрируемое властями отношение к людям, в том числе и к спортсменам, имеет свою цену:

— Если о людей «ноги вытирать», то останешься с «половыми тряпками», а не с людьми, способными к высшим м достижениями. Ибо у них сила духа! А у сдувшихся — отсутствие оной. И никаким финансово-палочным насосом ее не обретешь.

Так что приехали. Рухнул последний бастион надежды на то, что все под контролем. Нет его. И при таком авторитарном режиме быть не может в принципе! Достигают люди свободные, а несвободные влачат существование.

 
 
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