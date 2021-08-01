Депутата Ирину Довгало внесли в базу «Миротворца»

пише т reform.by Основаниями названы «антиукраинская пропаганда» и «участие в актах гуманитарной агрессии против Украины»,т reform.by





На сайте приведены выдержки постов из ее Telegram-канала и страницы ВКонтакте, где она пишет о том, что «Украина уже не помнит или не желает помнить кровавые страницы своей истории», украинские власти «не могут принимать самостоятельные решения», присоединяются «к заявлением и санкциям ЕС» против Беларуси, вопреки «добрососедским отношениям» и «славянскому братству».





В сентябре прошлого года в базе оказался Александр Лукашенко, названный «пособником пророссийских террористов и российских захватчиков». В июле 2020 года в базу «Миротворца» за посещение Крыма внесли Сергея Тихановского. Весной в базу «Миротворца» попали сотрудники СТВ Григорий Азаренок и Юлия Артюх.



