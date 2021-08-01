BSSF: белорусскую легкоатлетку Тимановскую пытаются насильно вывезти из Токио

«Представители беларусской нацкоманды депортируют легкоатлетку, ей срочно купили билет на самолет, теперь везут с вещами в аэропорт. Завтра у нее должен был состояться старт на 200 метров, представители сборной ее не допускают и отправляют в Минск», — говорится в сообщении БФСС.





По информации представителей фонда, девушка уже в аэропорту у третьего терминала, Gate 113. Номер ее рейса — TK 0199, вылет состоится в 16:50 по беларусскому времени. Сообщается, что там с Кристиной уже работают волонтеры и полиция.





Напомним, несколькими днями ранее беларусские легкоатлетки Мария Жодик, Анна Михайлова и Кристина Мулярчик были отстранены от участия в Олимпийских играх в Токио. Такое решение принял независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике. Спортсменки были обязаны сдать три допинг-теста, однако не успевали это сделать. Агентство приняло жесткое решение. Был сформирован новый состав для эстафеты 4 по 400 метров, в который включили спортсменов другого профиля — Эльвиру Герман и Кристину Тимановскую. Последняя жестко раскритиковала решение заявить ее без спроса на эстафету 4 по 400 метров, в то время как она выступает на дистанции 100 и 200 метров.

Вчера Кристина опубликовала пост в Instagram, в котором рассказала о причинах эмоциональной реакции.

«Олимпиада — это очень важный старт в жизни каждого спортсмена и все участники здесь не просто так. Не за красивые глаза или за старые регалии, а за выполнение норматива либо попадание в топ-лист. Каждый из нас готовится к своему виду и вкладывает все силы в подготовку, которая направлена только на то, чтобы бежать/прыгать/метать только свою дистанцию, свой вид», — написала она.





По ее словам, такой реакции не последовало бы, если бы ей заранее объяснили ситуацию и узнали, готова ли она пробежать 400 метров.





«Но все решили сделать за моей спиной, при том , что я пыталась узнать эту информацию, но получила лишь игнор. Поверьте , даже не смотря на то, что я никогда не бегала 400 метров, я была бы готова поддержать команду и девочек и выйти с ними на одну дорожку, но я считаю , что вышестоящие люди должны иметь уважение к нам, как к спортсменам и иногда считаться с нашим мнением», — подчеркнула легкоатлетка.





БФСС обратился по поводу ситуации с Тимановской в Международный олимпийский комитет и Международную федерацию легкой атлетики. Сообщается, что девушка планирует просить убежище в Европе. Предварительное ее решение — обращаться в посольство Австрии в Токио.