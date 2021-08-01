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В Могилевской области за сутки дважды горело сено

01.08.2021 15:39 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области за сутки дважды горело сено. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

"31 июля в 13.45 в МЧС поступило сообщение о возгорании скирды сена в поле ОАО "Горецкое" Горецкого района Могилевской области. В результате пожара уничтожено 10 т сена в рулонах. Работниками МЧС и хозяйства спасено 20 т сена", - рассказали в пресс-службе.

В этот же день в 18.26 спасателям сообщили о пожаре в здании сенохранилища (18х56 м, металлический навес с шиферной кровлей 1980 года постройки) на территории ОАО "Следюки" Быховского района Могилевской области. В результате пожара уничтожено 60 т сена в рулонах и кровля сенохранилища. Работниками МЧС спасено 36 т сена.

Пострадавших нет. Причины пожаров устанавливаются.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"31 июля в 13.45 в МЧС поступило сообщение о возгорании скирды сена в поле ОАО "Горецкое" Горецкого района Могилевской области. В результате пожара уничтожено 10 т сена в...
 
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