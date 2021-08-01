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В Горецком районе спасатели деблокировали водителя фуры

01.08.2021 15:39 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Горецком районе спасатели деблокировали водителя фуры, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сегодня в 05.48 в МЧС поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшим на автодороге Р15 Горки - Орша возле деревни Козлы Горецкого района. "По прибытии к месту вызова спасатели установили, что произошло ДТП с участием грузового автомобиля Renault Premium 460, который съехал в кювет и врезался в дерево. В автомобиле оказался зажат водитель", - отметили в ведомстве.

"Работниками Горецкого РОЧС при помощи ручного гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокирован водитель 1989 года рождения, житель Гомеля, который с травмами различной степени тяжести госпитализирован", - рассказали в МЧС.

В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения.-0-

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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"Работниками Горецкого РОЧС при помощи ручного гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокирован водитель 1989 года рождения, житель Гомеля, который...
 
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