Белорусское посольство рекомендует не посещать районы Турции с лесными пожарами

Источник материала: СТВ

Новости Турции. Посольство Беларуси рекомендует воздержаться от посещения районов Турции с лесными пожарами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Ими охвачено Средиземноморское побережье. На популярных курортах туристов просят не покидать гостиницы, всегда иметь при себе документы и заряженные телефоны.





31 июля три отеля в Бодруме были эвакуированы. Сейчас там распространение огня взято под контроль. В Анталии пожар также очень близко подошел к гостиничным комплексам.