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НОК выступил с заявлением по поводу ситуации с Кристиной Тимановской
Источник материала: Навiны
Национальный олимпийский комитет Беларуси выступил с официальным заявлением по поводу ситуации с легкоатлеткой Кристиной Тимановской.
В НОК утверждают, что решение было принято «по заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием» спортсменки.
Поэтому тренерский штаб национальной команды отозвал заявки спортсменки на участие в квалификационных забегах на 200 м и в эстафете 4х400 м.
Ранее Белорусский фонд спортивной солидарности (
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Национальный олимпийский комитет Беларуси выступил с официальным заявлением по поводу ситуации с легкоатлеткой Кристиной Тимановской.
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