Бронза! Максим Недосеков завоевал бронзовую медаль в прыжках в высоту на Олимпиаде в Токио





Белорус Максим Недосеков завоевал бронзовую медаль в прыжках в высоту на Олимпиаде в Токио

Копилка сборной Беларуси в воскресенье пополнилась бронзовой медалью легкоатлета Максима Недосекова. Он стал третьим в прыжках в высоту, в своей лучшей попытке повторив свой личный и национальный рекорд - 2 м. 37 см.

Недосеков



