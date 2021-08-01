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Бронза! Максим Недосеков завоевал бронзовую медаль в прыжках в высоту на Олимпиаде в Токио

01.08.2021 16:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Копилка сборной Беларуси в воскресенье пополнилась бронзовой медалью легкоатлета Максима Недосекова.

Бронза! Максим Недосеков завоевал бронзовую медаль в прыжках в высоту на Олимпиаде в Токио


    Белорус Максим Недосеков завоевал бронзовую медаль в прыжках в высоту на Олимпиаде в Токио
    Копилка сборной Беларуси в воскресенье пополнилась бронзовой медалью легкоатлета Максима Недосекова. Он стал третьим в прыжках в высоту, в своей лучшей попытке повторив свой личный и национальный рекорд - 2 м. 37 см.
    Недосеков
     
     
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    Копилка сборной Беларуси в воскресенье пополнилась бронзовой медалью легкоатлета Максима Недосекова.
     
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