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Бронза! Максим Недосеков завоевал бронзовую медаль в прыжках в высоту на Олимпиаде в Токио
Источник материала: Партизан
Копилка сборной Беларуси в воскресенье пополнилась бронзовой медалью легкоатлета Максима Недосекова.
Белорус Максим Недосеков завоевал бронзовую медаль в прыжках в высоту на Олимпиаде в Токио
Копилка сборной Беларуси в воскресенье пополнилась бронзовой медалью легкоатлета Максима Недосекова. Он стал третьим в прыжках в высоту, в своей лучшей попытке повторив свой личный и национальный рекорд - 2 м. 37 см.
Недосеков
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Копилка сборной Беларуси в воскресенье пополнилась бронзовой медалью легкоатлета Максима Недосекова.
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