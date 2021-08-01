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Шевченко покидает пост тренера сборной Украины

01.08.2021 16:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

У Андрея Шевченко истек пятилетний контракт с Украинской ассоциацией футбола. В прощальном посте он поблагодарил игроков и болельщиков.


Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко покидает должность в связи с истечением срока контракта. Об этом он заявил в Facebook в воскресенье, 1 августа.

"Сегодня подошел к концу мой контракт с Украинской ассоциацией футбола, я провел пять лет с главной командой страны. Это была упорная работа, которая доказала, что мы способны играть в современный футбол. Я благодарен президенту и исполкома УАФ за предоставленную возможность поработать со сборной Украины, благодарен каждому игроку, каждому человеку, кто помогал и был причастен к команде. Большая благодарность всем болельщикам за поддержку и критику. Вместе нам удалось показать, что наш футбол может быть конкурентным, результативным и интересным", - написал Шевченко.

Напомним, что на Евро-2020 сборную Украины в фан-зоне Киева поддержали более 13 тысяч болельщиков. Столичная Спортивная площадь оказалась самой масштабной площадкой, куда пришли поддержать украинскую сборную болельщики.

После завершения участия в чемпионате сборная Украины вернулась в Киев. В аэропорту Борисполь сборную Украины встретили несколько сотен болельщиков с флагами страны, пишет Корреспондент.
 
 
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У Андрея Шевченко истек пятилетний контракт с Украинской ассоциацией футбола. В прощальном посте он поблагодарил игроков и болельщиков.
 
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