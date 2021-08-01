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НАУ подключает дипслужбы стран ЕС для предоставления международной защиты Кристине Тимановской
Источник материала: Навiны
Команда Народного антикризисного управления включилась в ситуацию с Кристиной Тимановской.
Как сообщается на
«В настоящий момент, по сведениям НАУ, Кристина Тимановская находится под охраной японской полиции. В аэропорту находятся представители НОК Беларуси, которые предпринимают попытки вернуть Кристину в Олимпийскую деревню», — говорится в сообщении.
Ранее Белорусский фонд спортивной солидарности (
В НОК утверждают, что
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Команда Народного антикризисного управления включилась в ситуацию с Кристиной Тимановской.
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