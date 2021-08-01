НАУ подключает дипслужбы стран ЕС для предоставления международной защиты Кристине Тимановской

Команда Народного антикризисного управления включилась в ситуацию с Кристиной Тимановской.





Как сообщается на странице НАУ в соцсети, уже ведутся консультации с руководством МИД Польши и сотрудниками МИД Австрии для «оказания содействия дипломатическими службами этих стран Кристине Тимановской в получении международной защиты».

«В настоящий момент, по сведениям НАУ, Кристина Тимановская находится под охраной японской полиции. В аэропорту находятся представители НОК Беларуси, которые предпринимают попытки вернуть Кристину в Олимпийскую деревню», — говорится в сообщении.

Ранее Белорусский фонд спортивной солидарности ( BSSF ) заявил , что Кристину насильно вывозят из Токио.

В НОК утверждают, что решение было принято «по заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием» спортсменки.